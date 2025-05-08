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Лига чемпионов
08 мая 2025, 09:04 | Обновлено 08 мая 2025, 09:05
1027
0

ВИДЕО. Реакция Артеты и Энрике после матча ПСЖ – Арсенал в Лиге чемпионов

Команды определили второго финалиста Лиги чемпионов

08 мая 2025, 09:04 | Обновлено 08 мая 2025, 09:05
1027
0
ВИДЕО. Реакция Артеты и Энрике после матча ПСЖ – Арсенал в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артета и Энрике

ПСЖ квалифицировался в финальный матч Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» и во втором полуфинальном матче турнира. Луис Энрике и Микель Артета поделились эмоциями после игры.

Наставник ПСЖ Луис Энрике похвалил своих подопечных, но заявил, что его команде пришлось страдать. Специалисту было тяжело смотреть первый тайм встречи.

«Мне было тяжело смотреть первый тайм. Вроде бы не хватало уверенности. «Арсенал» сразу же начал агрессивно. Мы страдали полем в первой половине игры. Но в итоге победа за нами», – заявил испанец.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета тоже отдал должное своим футболистам, заявив, что матч для ПСЖ выиграл их голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

«Прежде всего, поздравляю Париж с выходом в финал. Если посмотреть, кто был лучшим игроком в двух матчах, то это вратарь соперников (Джанлуиджи Доннарумма). Именно он сделал разницу в этом противостоянии. Я считаю, что мы были очень близки; гораздо ближе, чем показывает результат. Я очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, как мы справились с давлением», – сказал Микель.

ВИДЕО. Реакция Артеты и Энрике после матча ПСЖ – Арсенал в Лиге чемпионов:

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видео Луис Энрике ПСЖ ПСЖ - Арсенал Лига чемпионов Арсенал Лондон Микель Артета
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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