Капитан Александрии назвал самый сложный матч в нынешнем сезоне. Это не УПЛ

Капитан Александрии Артем Шабанов назвал самый сложный матч команды в нынешнем сезоне. Артем вспомнил битву против «Шахтера» в 1/4 финала Кубка Украины.

– Вернемся к футболу. В нынешнем чемпионате вы потерпели только два поражения. А какой вообще для тебя как для защитника был самый сложный поединок за «Александрию»?

– Наверное, четвертьфинальный матч Кубка Украины против «Шахтера». Сложный, в плане физических сил получился этот матч. «Александрия», считаю, выглядела неплохо. Обидно было, конечно, проиграть в дополнительное время, – сказал защитник.

«Александрия» минимально уступила донецкому «Шахтеру» (0:1) в матче 1/4 финала турнира. В финальном матче, который состоится в Житомире, сойдутся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».