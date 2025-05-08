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  4. Капитан Александрии назвал самый сложный матч в нынешнем сезоне. Это не УПЛ
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 08:14 |
556
0

Капитан Александрии назвал самый сложный матч в нынешнем сезоне. Это не УПЛ

Артем Шабанов вспомнил матч против «Шахтера» в Кубке Украины

08 мая 2025, 08:14 |
556
0
Капитан Александрии назвал самый сложный матч в нынешнем сезоне. Это не УПЛ
ФК Александрия. Артем Шабанов

Капитан Александрии Артем Шабанов назвал самый сложный матч команды в нынешнем сезоне. Артем вспомнил битву против «Шахтера» в 1/4 финала Кубка Украины.

– Вернемся к футболу. В нынешнем чемпионате вы потерпели только два поражения. А какой вообще для тебя как для защитника был самый сложный поединок за «Александрию»?

– Наверное, четвертьфинальный матч Кубка Украины против «Шахтера». Сложный, в плане физических сил получился этот матч. «Александрия», считаю, выглядела неплохо. Обидно было, конечно, проиграть в дополнительное время, – сказал защитник.

«Александрия» минимально уступила донецкому «Шахтеру» (0:1) в матче 1/4 финала турнира. В финальном матче, который состоится в Житомире, сойдутся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

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Артем Шабанов Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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