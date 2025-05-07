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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 12:43 | Обновлено 07 мая 2025, 12:44
793
0

Артем ШАБАНОВ: «Ротаня и Кравченко никак не можем обыграть»

Защитник «Александрии» Артем Шабанов верит, что его команде удастся отстоять второе место в УПЛ

07 мая 2025, 12:43 | Обновлено 07 мая 2025, 12:44
793
0
Артем ШАБАНОВ: «Ротаня и Кравченко никак не можем обыграть»
ФК Александрия. Артем Шабанов

Вне всякого сомнения, что открытием нынешнего сезона в УПЛ стала игра и результаты «Александрии», которая не только уверенно идет на втором месте, но и за три тура до финиша сезона имеет шанс выиграть золотые медали чемпионата.

Один из творцов этих достижений команды, является опытный защитник Артем Шабанов. 33-летний вице-капитан «Александрии» словно обрел вторую молодость, уверенно руководя действиями коллектива в обороне.

Sport.ua пообщался с защитником после победного матча с «Полесьем» (2:1), из которого он ушел по окончании прошлого сезона.

– Артем, поздравляем с очередной победой в чемпионате?
– Большое спасибо. Эмоции положительные, так как мы смогли обыграть сильного соперника. Но это уже история, мы переключились на подготовку к следующему матчу, который также будет не менее сложным.

– Насколько принципиальным был для тебя поединок против «Полесья»?
– Я на всех соперников настраиваюсь одинаково. Хотя не скрою, из-за того, что в прошлом году мы не очень хорошо расстались, обыграть «Полесье» было приятно вдвойне.

– Эта победа еще на шаг приблизила «Александрию» к историческому успеху. Команда заряжена на три последних матча?
– Конечно. Все игры оставшиеся поединки будут для нас финальными. Мы очень хотим остаться там, где находимся.

ФК Александрия

– Выше не заглядываете?
– Здесь уже нужно немного помечтать, чтобы мы все выиграли, а Динамо оступилось, и не раз. Это что из разряда фантастики.

– В чем залог успеха нынешней «Александрии»?
– Здесь не один фактор. В первую очередь, это работа тренерского штаба. У нас, считаю, хороший подбор исполнителей и сам коллектив сплоченный. На поле мы всегда выходим с мыслью – один за всех и все за одного.

– Тебе как футболисту, который в свое время играл вместе с нынешними наставниками «Александрии», легко находить общий язык?
– Мы без проблем находим общий язык. Поэтому и это одна из причин наших положительных результатов.

– Слышал, что между наставниками и игроками «Александрии» нет расстояния вне футбольного поля…
– Это вы на счет теннисбола?

– Да.
– Нет-нет. Мы соблюдаем субординацию.

– На что играете?
– Каждый раз по-разному. Кто что заказывает (улыбается).

– Мне говорили, что Руслан Ротань и Сергей Кравченко, которые играют в паре, уже целое состояние на Кока-коле заработали?
– Да, мы с Никитой Кравченко все никак не можем их обыграть (улыбается). Только один раз это было.

– Вернемся к футболу. В нынешнем чемпионате вы потерпели только два поражения. А какой вообще для тебя, как для защитника, был самый сложный поединок за «Александрию»?
– Наверное, четвертьфинальный матч Кубка Украины против «Шахтера». Сложный, в плане физических сил получился этот матч. «Александрия», считаю, неплохо выглядела. Обидно было, конечно, проиграть в дополнительное время.

– Какого защитника в УПЛ ты считаешь сейчас самым сильным?
– Одну фамилию не назову, а отмечу динамовскую оборону, которая пропустила наименьше голов.

– А из игроков атакующего плана, кого бы отметил?
– Хорош Ванат. Он быстрый, за ним очень сложно уследить. Также отметил бы Эгиналду, который, помимо скорости, обладает еще и классной техникой.

ФК Александрия. Артем Шабанов и Мигел Кампуш (в центре)

– С Кампосом тебе комфортно действовать в центре обороны?
– Да, у нас, думаю, неплохое взаимопонимание. Он хороший защитник.

– Впереди игра с «Карпатами». Это самый сложный из оставшихся соперников?
– Трудно сказать. «Карпаты» сейчас сильно выглядят, показывают результат. Тем не менее, и «Верес» непростой соперник, не говоря уже о «Черноморце», который всеми силами пытается сохранить прописку в Премьер-лиге.

Сергей БОЙЧЕНКО

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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