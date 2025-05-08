«Такие мелочи». Райс объяснил, почему Арсенал не смог обыграть ПСЖ в ЛЧ
Полузащитник лондонцев разочарован результатом противостояния
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями после поражения своей команды и втором полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2), не позволившей лондонцам квалифицироваться в финал.
«Нет сил. Если реализовать один из таких моментов в первые 15-20 минут, игра перевернулась бы с ног на голову.
Вот такие мелочи футбола! Казалось, так случиться не должно было. Мы отдали этому турниру все. За два матча мы могли забить 3 или 4 раза, но Доннарумма был невероятным.
В жизни иногда нужно проиграть несколько раз, прежде чем одержать победу. Нужно преодолеть некоторые неудачи, чтобы стать более сильными психологически как личность, как игрок, как команда.
В данный момент мы проходим этот этап. Растем всей командой, но нам нужно ускорять все это, продолжая верить в себя», – сказал Райс.
Ранее свое мнение по поводу матча против ПСЖ высказал главный тренер Арсенала Микель Артета.
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