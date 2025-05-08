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  4. «Такие мелочи». Райс объяснил, почему Арсенал не смог обыграть ПСЖ в ЛЧ
Лига чемпионов
08 мая 2025, 07:42 |
1039
0

«Такие мелочи». Райс объяснил, почему Арсенал не смог обыграть ПСЖ в ЛЧ

Полузащитник лондонцев разочарован результатом противостояния

08 мая 2025, 07:42 |
1039
0
«Такие мелочи». Райс объяснил, почему Арсенал не смог обыграть ПСЖ в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями после поражения своей команды и втором полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2), не позволившей лондонцам квалифицироваться в финал.

«Нет сил. Если реализовать один из таких моментов в первые 15-20 минут, игра перевернулась бы с ног на голову.

Вот такие мелочи футбола! Казалось, так случиться не должно было. Мы отдали этому турниру все. За два матча мы могли забить 3 или 4 раза, но Доннарумма был невероятным.

В жизни иногда нужно проиграть несколько раз, прежде чем одержать победу. Нужно преодолеть некоторые неудачи, чтобы стать более сильными психологически как личность, как игрок, как команда.

В данный момент мы проходим этот этап. Растем всей командой, но нам нужно ускорять все это, продолжая верить в себя», – сказал Райс.

Ранее свое мнение по поводу матча против ПСЖ высказал главный тренер Арсенала Микель Артета.

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Арсенал Лондон Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Деклан Райс Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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