ДОННАРУММА: «Килиан хороший друг, но команда стала играть по-другому»
Голкипер ПСЖ рассказал, как команда играет без Мбаппе
Голкипер ПСЖ Джжанлуиджи Доннарумма стал одним из героев полуфинального матча против «Арсенала» (2:1), ведь сделал несколько важных сейвов.
После матча он прокомментировал выход в финал и отсутствие в команде Килиана Мбаппе, который перешел в мадридский «Реал».
«В некоторых моментах Килиана не хватает, ведь он один из лучших игроков мира, и я ему желаю всего наилучшего, ведь он хороший друг.
Но у команды изменился дух, мы стали одним целым. Мы играем друг за друга.
Сейчас команда играет совсем по-другому, ведь мы все делаем вместе. Так сборная Италии выиграла чемпионат Европы. Это очень важно, чтобы достигать результата», – прокомментировал Доннарумма.
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