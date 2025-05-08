ДОННАРУММА: «Килиан хороший друг, но команда стала играть по-другому»

Голкипер ПСЖ Джжанлуиджи Доннарумма стал одним из героев полуфинального матча против «Арсенала» (2:1), ведь сделал несколько важных сейвов.

После матча он прокомментировал выход в финал и отсутствие в команде Килиана Мбаппе, который перешел в мадридский «Реал».

«В некоторых моментах Килиана не хватает, ведь он один из лучших игроков мира, и я ему желаю всего наилучшего, ведь он хороший друг.

Но у команды изменился дух, мы стали одним целым. Мы играем друг за друга.

Сейчас команда играет совсем по-другому, ведь мы все делаем вместе. Так сборная Италии выиграла чемпионат Европы. Это очень важно, чтобы достигать результата», – прокомментировал Доннарумма.