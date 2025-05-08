Четыре победы над ПСЖ и итальянцы в финале. Энрике уже выигрывал ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже выигрывал Лигу чемпионов и делал это с «Барселоной» в сезоне 2014/15.

На пути к финалу у Луиса Энрике было очень много интересных противостояний.

К примеру, «Барселоне» на групповом этапе пришлось играть с ПСЖ, нынешним клубом Энрике. Обе игры были за каталонцами - 3:2 и 3:1.

Далее подопечным Луиса Энрике предстояло встретиться с ПСЖ на стадии четвертьфинала. «Барселона» одержала две победы и на этот раз - 3:1 и 2:0.

В финале «Барселона» встретилась с «Ювентусом», который победила 3:1.

Интересно, что через 10 лет Луис Энрике снова вышел с командой в финал и там также сыграет с итальянским клубом.