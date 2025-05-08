Луис ЭНРИКЕ: «Арсенал начал агрессивно. Мы страдали, но выиграли»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов после победы над «Арсеналом» 2:1 (3:1 по сумме двух матчей).

«Сейчас только положительные эмоции. Мы играли против команды, которая играла очень хорошо. Это видно было, ведь нам пришлось защищаться, но мы воспользовались нашими контратаками.

Этот матч был очень тяжелым и, возможно, не все получалось, что мы запланировали.

Думаю, что нам пришлось отдать на поле все, чтобы найти путь к победе. Еще раз повторюсь – было трудно. Но мы играли и создавали моменты.

Мне было тяжело смотреть первый тайм. Будто не хватало уверенности. «Арсенал» сразу же начал агрессивно. Мы страдали на поле в первой половине игры. Но в итоге победа за нами», – прокомментировал Энрике в эфире Canal+.