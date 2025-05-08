Марта Костюк – Александра Эала. Как это было: 6:0, 6:1. Видеообзор матча

7 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Александру Эалу на старте престижного турнира WTA 1000 в Риме.

Украинка победила со счетом 6:0, 6:1 за 1 час и 2 минуты. Марта добыла самую разгромную победу в своей карьере.

В 1/32 финала тысячника в столице Италии Костюк сыграет против 14-й сеяной Дарьи Касаткиной.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Марта Костюк – Александра Эала – 6:0, 6:1

Видеообзор матча