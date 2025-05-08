WTA08 мая 2025, 01:17 |
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Марта Костюк – Александра Эала. Как это было: 6:0, 6:1. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме
08 мая 2025, 01:17 |
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7 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Александру Эалу на старте престижного турнира WTA 1000 в Риме.
Украинка победила со счетом 6:0, 6:1 за 1 час и 2 минуты. Марта добыла самую разгромную победу в своей карьере.
В 1/32 финала тысячника в столице Италии Костюк сыграет против 14-й сеяной Дарьи Касаткиной.
🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала
Марта Костюк – Александра Эала – 6:0, 6:1
Видеообзор матча
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