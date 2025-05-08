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  4. Марта Костюк – Александра Эала. Как это было: 6:0, 6:1. Видеообзор матча
WTA
08 мая 2025, 01:17 |
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0

Марта Костюк – Александра Эала. Как это было: 6:0, 6:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме

08 мая 2025, 01:17 |
90
0
Марта Костюк – Александра Эала. Как это было: 6:0, 6:1. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Александру Эалу на старте престижного турнира WTA 1000 в Риме.

Украинка победила со счетом 6:0, 6:1 за 1 час и 2 минуты. Марта добыла самую разгромную победу в своей карьере.

В 1/32 финала тысячника в столице Италии Костюк сыграет против 14-й сеяной Дарьи Касаткиной.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Марта Костюк Александра Эала – 6:0, 6:1

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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