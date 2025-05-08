Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Этот турнир команда воспринимает как вызов»
«Тоттенхэм» будет играть на выезде против «Буде-Глимт»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу рассказал, чего ожидает от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Буде-Глимт».
«У нас есть преимущество в два мяча, но это ничего не значит. Наш соперник очень серьезно играет дома. Они дисциплинированы, организованы и понимают, как играть против любого соперника.
Для нас этот сезон не получился. Мы не можем говорить, что хорошо играем в лиге. Поэтому этот турнир команда воспринимает как вызов.
В Норвегии будет трудно играть. Здесь замечательные болельщики и специфическое искусственное поле. Для нас важно сыграть очень хорошо, чтобы попасть в финал.
Что касается кадровых проблем, то Мэддисон травмировал колено. У него серьезная травма колена. К сожалению, его не будет до конца сезона», - прокомментировал Постекоглу.
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