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Лига Европы
08 мая 2025, 04:25 | Обновлено 08 мая 2025, 05:47
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0

Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Этот турнир команда воспринимает как вызов»

«Тоттенхэм» будет играть на выезде против «Буде-Глимт»

08 мая 2025, 04:25 | Обновлено 08 мая 2025, 05:47
100
0
Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Этот турнир команда воспринимает как вызов»
uefa.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу рассказал, чего ожидает от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Буде-Глимт».

«У нас есть преимущество в два мяча, но это ничего не значит. Наш соперник очень серьезно играет дома. Они дисциплинированы, организованы и понимают, как играть против любого соперника.

Для нас этот сезон не получился. Мы не можем говорить, что хорошо играем в лиге. Поэтому этот турнир команда воспринимает как вызов.

В Норвегии будет трудно играть. Здесь замечательные болельщики и специфическое искусственное поле. Для нас важно сыграть очень хорошо, чтобы попасть в финал.

Что касается кадровых проблем, то Мэддисон травмировал колено. У него серьезная травма колена. К сожалению, его не будет до конца сезона», - прокомментировал Постекоглу.

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Буде-Глимт Тоттенхэм Лига Европы Ангелос Постекоглу пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Тоттенхэм
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