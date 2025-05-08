Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Этот турнир команда воспринимает как вызов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу рассказал, чего ожидает от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Буде-Глимт».

«У нас есть преимущество в два мяча, но это ничего не значит. Наш соперник очень серьезно играет дома. Они дисциплинированы, организованы и понимают, как играть против любого соперника.

Для нас этот сезон не получился. Мы не можем говорить, что хорошо играем в лиге. Поэтому этот турнир команда воспринимает как вызов.

В Норвегии будет трудно играть. Здесь замечательные болельщики и специфическое искусственное поле. Для нас важно сыграть очень хорошо, чтобы попасть в финал.

Что касается кадровых проблем, то Мэддисон травмировал колено. У него серьезная травма колена. К сожалению, его не будет до конца сезона», - прокомментировал Постекоглу.