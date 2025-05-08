Играет в аренде. Игрок Динамо стал чемпионом Северной Македонии
Решат Рамадани выступает за команду «Шкендию»
21-летний северомакедонский полузащитник киевского «Динамо» Решат Рамадани стал чемпионом своей страны в составе «Шкендии».
Игрок был приобретен украинским клубом еще в феврале 2024 года, но с условием обратной аренды в «Шкендию» (откуда игрока и приобрели).
В итоге Рамадани продлил срок аренды еще на один сезон, что позволило ему выиграть чемпионат Северной Македонии.
Рамадани сыграл в этом сезоне 35 матчей и забил один гол.
Вернется в расположение киевского клуба в июне 2025 года.
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