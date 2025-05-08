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08 мая 2025, 02:45 | Обновлено 08 мая 2025, 03:19
39
0

Играет в аренде. Игрок Динамо стал чемпионом Северной Македонии

Решат Рамадани выступает за команду «Шкендию»

08 мая 2025, 02:45 | Обновлено 08 мая 2025, 03:19
39
0
Играет в аренде. Игрок Динамо стал чемпионом Северной Македонии
Transfermrkt. Решат Рамадани

21-летний северомакедонский полузащитник киевского «Динамо» Решат Рамадани стал чемпионом своей страны в составе «Шкендии».

Игрок был приобретен украинским клубом еще в феврале 2024 года, но с условием обратной аренды в «Шкендию» (откуда игрока и приобрели).

В итоге Рамадани продлил срок аренды еще на один сезон, что позволило ему выиграть чемпионат Северной Македонии.

Рамадани сыграл в этом сезоне 35 матчей и забил один гол.

Вернется в расположение киевского клуба в июне 2025 года.

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Динамо Киев Решат Рамадани Шкендия аренда игрока
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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