ОФИЦИАЛЬНО. 21-летний полузащитник Динамо продолжит выступать в аренде

21-летний северомакедонский полузащитник «Динамо» Решат Рамадани продолжит выступать за свой родной клуб – «Шкендию».

Клубы договорились об аренде полузащитника на следующий год без опции выкупа.

Отметим, именно из «Шкендии» Решат перешел в «Динамо» в марте 2023 года. В феврале 2024-го хавбек был арендован клубом из Тетово и провел во второй части сезона-2023/2024 13 матчей (2 ассиста), став вице-чемпионом Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что трансфер одного из топ-бомбардиров УПЛ в «Динамо» сорвался.