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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 16:06 | Обновлено 03 июля 2024, 17:39
1917
0

ОФИЦИАЛЬНО. 21-летний полузащитник Динамо продолжит выступать в аренде

Решат Рамадани будет и дальше играть за свой родной клуб – «Шкендию»

03 июля 2024, 16:06 | Обновлено 03 июля 2024, 17:39
1917
0
ОФИЦИАЛЬНО. 21-летний полузащитник Динамо продолжит выступать в аренде
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

21-летний северомакедонский полузащитник «Динамо» Решат Рамадани продолжит выступать за свой родной клуб – «Шкендию».

Клубы договорились об аренде полузащитника на следующий год без опции выкупа.

Отметим, именно из «Шкендии» Решат перешел в «Динамо» в марте 2023 года. В феврале 2024-го хавбек был арендован клубом из Тетово и провел во второй части сезона-2023/2024 13 матчей (2 ассиста), став вице-чемпионом Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что трансфер одного из топ-бомбардиров УПЛ в «Динамо» сорвался.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Шкендия трансферы УПЛ Решат Рамадани
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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