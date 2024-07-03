Украина. Премьер лига03 июля 2024, 16:06 | Обновлено 03 июля 2024, 17:39
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ОФИЦИАЛЬНО. 21-летний полузащитник Динамо продолжит выступать в аренде
Решат Рамадани будет и дальше играть за свой родной клуб – «Шкендию»
03 июля 2024, 16:06 | Обновлено 03 июля 2024, 17:39
1917
0
21-летний северомакедонский полузащитник «Динамо» Решат Рамадани продолжит выступать за свой родной клуб – «Шкендию».
Клубы договорились об аренде полузащитника на следующий год без опции выкупа.
Отметим, именно из «Шкендии» Решат перешел в «Динамо» в марте 2023 года. В феврале 2024-го хавбек был арендован клубом из Тетово и провел во второй части сезона-2023/2024 13 матчей (2 ассиста), став вице-чемпионом Северной Македонии.
Ранее сообщалось, что трансфер одного из топ-бомбардиров УПЛ в «Динамо» сорвался.
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