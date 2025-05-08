Кто получил восьмерку? Выставлены оценки за матч ПСЖ и Арсенала в ЛЧ
Фабиан Руис, автор первого гола парижской команды, получил отметку 8.0
Вечером 7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).
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Самую высокую отметку в матче по версии WhoScored получил Фабиан Руис (8.0), автор первого гола в игре.
Лучший игрок матча по версии УЕФА – Ашраф Хакими – получил оценку 7.6.
Финал между ПСЖ и Интером пройдет 31 мая на Альянц Арене в немецком Мюнхене.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/2 финала. Ответные матчи
07.05. 22:00. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Фабиан Руис, 27, Ашраф Хакими. 72 – Букайо Сака, 76
Незабитый пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ)
Оценки за матч от WhoScored
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