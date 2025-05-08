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Лига чемпионов
08 мая 2025, 00:50 | Обновлено 08 мая 2025, 00:55
354
0

Кто получил восьмерку? Выставлены оценки за матч ПСЖ и Арсенала в ЛЧ

Фабиан Руис, автор первого гола парижской команды, получил отметку 8.0

08 мая 2025, 00:50 | Обновлено 08 мая 2025, 00:55
354
0
Кто получил восьмерку? Выставлены оценки за матч ПСЖ и Арсенала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).

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Самую высокую отметку в матче по версии WhoScored получил Фабиан Руис (8.0), автор первого гола в игре.

Лучший игрок матча по версии УЕФА – Ашраф Хакими – получил оценку 7.6.

Финал между ПСЖ и Интером пройдет 31 мая на Альянц Арене в немецком Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/2 финала. Ответные матчи

07.05. 22:00. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Фабиан Руис, 27, Ашраф Хакими. 72 – Букайо Сака, 76

Незабитый пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ)

Оценки за матч от WhoScored

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Назван лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом
Арсенал Лондон ПСЖ Ашраф Хакими Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Фабиан Руис WhoScored
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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