Назван лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом
Лучшим игроком поединка стал автор победного гола ПСЖ Ашраф Хакими
Вечером 7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).
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Лучшим игроком матча назван автор победного гола ПСЖ Ашраф Хакими.
Группа технических наблюдателей УЕФА прокомментировала выступление флангового защитника так: «Это было действительно надежное выступление, увенчанное очень хорошим голом».
Финал между ПСЖ и Интером пройдет 31 мая на Альянц Арене в немецком Мюнхене.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/2 финала. Ответные матчи
07.05. 22:00. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Фабиан Руис, 27, Ашраф Хакими. 72 – Букайо Сака, 76
Незабитый пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ)
Лучший игрок матча – защитник ПСЖ Ашраф Хакими
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