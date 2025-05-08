Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом
Лига чемпионов
08 мая 2025, 00:37 | Обновлено 08 мая 2025, 00:40
452
0

Назван лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом

Лучшим игроком поединка стал автор победного гола ПСЖ Ашраф Хакими

08 мая 2025, 00:37 | Обновлено 08 мая 2025, 00:40
452
0
Назван лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Вечером 7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лучшим игроком матча назван автор победного гола ПСЖ Ашраф Хакими.

Группа технических наблюдателей УЕФА прокомментировала выступление флангового защитника так: «Это было действительно надежное выступление, увенчанное очень хорошим голом».

Финал между ПСЖ и Интером пройдет 31 мая на Альянц Арене в немецком Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/2 финала. Ответные матчи

07.05. 22:00. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Фабиан Руис, 27, Ашраф Хакими. 72 – Букайо Сака, 76

Незабитый пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ)

Лучший игрок матча – защитник ПСЖ Ашраф Хакими

По теме:
Луис ЭНРИКЕ: «Арсенал начал агрессивно. Мы страдали, но выиграли»
Микель АРТЕТА: «Оба матча для ПСЖ выиграл их вратарь»
Кто получил восьмерку? Выставлены оценки за матч ПСЖ и Арсенала в ЛЧ
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал лучший игрок Ашраф Хакими
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 07:03 5
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу

Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Бокс | 07 мая 2025, 04:48 2
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»

Дон Чарльз такого Александра еще не видел

Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 08.05.2025, 01:03
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Бокс | 07.05.2025, 04:25
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Футбол | 07.05.2025, 18:15
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 5
Футбол
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
06.05.2025, 14:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем