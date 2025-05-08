Назван лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом

Вечером 7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).

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Лучшим игроком матча назван автор победного гола ПСЖ Ашраф Хакими.

Группа технических наблюдателей УЕФА прокомментировала выступление флангового защитника так: «Это было действительно надежное выступление, увенчанное очень хорошим голом».

Финал между ПСЖ и Интером пройдет 31 мая на Альянц Арене в немецком Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/2 финала. Ответные матчи

07.05. 22:00. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Фабиан Руис, 27, Ашраф Хакими. 72 – Букайо Сака, 76

Незабитый пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ)

Лучший игрок матча – защитник ПСЖ Ашраф Хакими