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  4. Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
WTA
07 мая 2025, 23:15 |
387
0

Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы

Людмила выступит с Софией Кенин, Надежда – с Сюка Аоямой, Марта – с Еленой-Габриэлой Русе

07 мая 2025, 23:15 |
387
0
Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

7 мая состоялась жеребьевка парного разряда на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.

Украину в парном турнире представят три теннисистки: Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок.

Людмила выступит в одном тандеме с американкой Софией Кенин. В первом раунде украинско-американская пара поборется против итальянок Лючии Бронцетти и Элизабетты Коччаретто.

Надежда сыграет в дуэте с японкой Сюко Аяомой. В первом круге Надежда и Сюко встретятся с Дарьей Касаткиной (Австралия) и Пейтон Стернс (США).

Марта заявились с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе. В 1/16 финала им будут противостоять Мию Като (Япония) и Алдила Сутджиади (Индонезия).

Костюк в Риме выступает и в одиночном разряде. В первом круге Марта вышла на корт против Александры Эалы. Если украинка одолеет филиппинку, то далее встретится с Дарьей Касаткиной.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Сюко Аояма Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Надежда Киченок Людмила Киченок София Кенин WTA Рим Лючия Бронцетти Элизабетта Коччаретто Дарья Касаткина Пейтон Стернс Мию Като Алдила Сутджиади
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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