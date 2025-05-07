Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Людмила выступит с Софией Кенин, Надежда – с Сюка Аоямой, Марта – с Еленой-Габриэлой Русе
7 мая состоялась жеребьевка парного разряда на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.
Украину в парном турнире представят три теннисистки: Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок.
Людмила выступит в одном тандеме с американкой Софией Кенин. В первом раунде украинско-американская пара поборется против итальянок Лючии Бронцетти и Элизабетты Коччаретто.
Надежда сыграет в дуэте с японкой Сюко Аяомой. В первом круге Надежда и Сюко встретятся с Дарьей Касаткиной (Австралия) и Пейтон Стернс (США).
Марта заявились с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе. В 1/16 финала им будут противостоять Мию Като (Япония) и Алдила Сутджиади (Индонезия).
Костюк в Риме выступает и в одиночном разряде. В первом круге Марта вышла на корт против Александры Эалы. Если украинка одолеет филиппинку, то далее встретится с Дарьей Касаткиной.
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