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  4. Марта Костюк – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 мая 2025, 02:57 |
36
0

Марта Костюк – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме

07 мая 2025, 02:57 |
36
0
Марта Костюк – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/64 финала украинка сыграет против Александры Эалы (Филиппины, WTA 70). Поединок состоится пятым запуском на GRAND STAND ARENA после игры Пассаро – Цзэн. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против 14-й сеяной Дарьи Касаткиной.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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