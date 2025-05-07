Марта Костюк – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/64 финала украинка сыграет против Александры Эалы (Филиппины, WTA 70). Поединок состоится пятым запуском на GRAND STAND ARENA после игры Пассаро – Цзэн. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против 14-й сеяной Дарьи Касаткиной.

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