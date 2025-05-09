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  4. Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Испания
09 мая 2025, 03:11 |
159
0

Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч

Бразилец назвал главных фаворитов

09 мая 2025, 03:11 |
159
0
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Звездный вингер каталонской «Барселоны» Рафинья назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

«Кто должен выиграть Золотой мяч? Есть несколько вариантов, это Ламин Ямаль, Мо Салах, также Килиан Мбаппе. Педри, как по мне, один из лучших в мире. Винисиус всегда является кандидатом, даже если его показатели немного ниже прошлогодних», – сказал Рафинья.

Ранее легенда сборной Бразилии и итальянского «Милана» Кафу рассказал, кто заслужил Золотой мяч 2025 и дал совет вингеру «Реала» Винисиусу. Кафу выделил Рафинью.

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Рафинья Диас Золотой мяч Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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