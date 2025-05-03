Легендарный бразилец назвал обладателя ЗМ-2025 и дал совет Винисиусу

Легенда сборной Бразилии и итальянского «Милана» Кафу рассказал, кто заслужил Золотой мяч 2025 и дал совет вингеру «Реала» Винисиусу.

«У меня есть совет для Винисиуса Жуниора – просто играй в футбол. По моему мнению, Рафинья – это игрок, который больше всего заслуживает Золотой мяч в 2025 году. У него невероятный сезон», – сказал Кафу.

В этом сезоне на счету Рафиньи 51 матч, забил 30 голов и сделал 25 результативных передач. Ранее сообщалось, что бразильский футболист «Барселоны» Рафинья может летом покинуть клуб и перейти в «МЮ».