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Испания
03 мая 2025, 22:50 | Обновлено 03 мая 2025, 23:18
1066
0

Легендарный бразилец назвал обладателя ЗМ-2025 и дал совет Винисиусу

Кафу считает, что награду заслужил Рафинья

03 мая 2025, 22:50 | Обновлено 03 мая 2025, 23:18
1066
0
Легендарный бразилец назвал обладателя ЗМ-2025 и дал совет Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кафу

Легенда сборной Бразилии и итальянского «Милана» Кафу рассказал, кто заслужил Золотой мяч 2025 и дал совет вингеру «Реала» Винисиусу.

«У меня есть совет для Винисиуса Жуниора – просто играй в футбол. По моему мнению, Рафинья – это игрок, который больше всего заслуживает Золотой мяч в 2025 году. У него невероятный сезон», – сказал Кафу.

В этом сезоне на счету Рафиньи 51 матч, забил 30 голов и сделал 25 результативных передач. Ранее сообщалось, что бразильский футболист «Барселоны» Рафинья может летом покинуть клуб и перейти в «МЮ».

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Кафу Рафинья Диас Золотой мяч Реал Мадрид Ла Лига Барселона Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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