Испания02 мая 2025, 04:39 |
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Значительный интерес. Рафинья может покинуть Барсу за не рекордные деньги
К бразильцу проявляет интерес «Манчестер Юнайтед»
02 мая 2025, 04:39 |
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Бразильский футболист «Барселоны» Рафинья может летом покинуть клуб.
По информацию Transferfeed, Рафиньей заинтересовался английский гранд «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дьяволов» предлагают бразильцу значительно большую зарплату, чем «Барселона». Каталонцы готовы к переговорам по трансферу и установили за одного из главных фаворитов на Золотой мяч достаточно привлекательную зарплату 80-90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рафинья провел важный разговор с Ямалем. Рассказал, что от него ждет.
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