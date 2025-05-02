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  4. Значительный интерес. Рафинья может покинуть Барсу за не рекордные деньги
Испания
02 мая 2025, 04:39 |
109
0

Значительный интерес. Рафинья может покинуть Барсу за не рекордные деньги

К бразильцу проявляет интерес «Манчестер Юнайтед»

02 мая 2025, 04:39 |
109
0
Значительный интерес. Рафинья может покинуть Барсу за не рекордные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский футболист «Барселоны» Рафинья может летом покинуть клуб.

По информацию Transferfeed, Рафиньей заинтересовался английский гранд «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дьяволов» предлагают бразильцу значительно большую зарплату, чем «Барселона». Каталонцы готовы к переговорам по трансферу и установили за одного из главных фаворитов на Золотой мяч достаточно привлекательную зарплату 80-90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья провел важный разговор с Ямалем. Рассказал, что от него ждет.

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Рафинья Диас Барселона трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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