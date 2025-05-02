Значительный интерес. Рафинья может покинуть Барсу за не рекордные деньги

Бразильский футболист «Барселоны» Рафинья может летом покинуть клуб.

По информацию Transferfeed, Рафиньей заинтересовался английский гранд «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дьяволов» предлагают бразильцу значительно большую зарплату, чем «Барселона». Каталонцы готовы к переговорам по трансферу и установили за одного из главных фаворитов на Золотой мяч достаточно привлекательную зарплату 80-90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья провел важный разговор с Ямалем. Рассказал, что от него ждет.