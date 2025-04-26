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  4. Рафинья провел важный разговор с Ямалем. Рассказал, что от него ждет
Испания
26 апреля 2025, 03:09 |
49
0

Рафинья провел важный разговор с Ямалем. Рассказал, что от него ждет

Бразилец хочет, чтобы Ламин чаще брал игру на себя в важных матчах

26 апреля 2025, 03:09 |
49
0
Рафинья провел важный разговор с Ямалем. Рассказал, что от него ждет
Getty Images/Global Images Украина. Рафинья Диас и Ламин Ямаль

Звездный бразильский вингер «Барселоны» Рафинья провел разговор с 17-летним вундеркиндом команды Ламином Ямалем.

По информации El Nacional, Рафинья попросил испанца больше брать игру на себя в решающих матчах сезона, ведь это приносит результат. Такие слова доверия от бразильца подбодрили Ямаля.

«Барселона» вышла на решающий отрезок сезона – каталонцев ждет финал Кубка Испании против «Реала» и полуфинальное противостояние против «Интера» в Лиге чемпионов.

Ранее Ямаль попросил Лапорта подписать в «Барселону» своего звездного друга.

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Рафинья Диас Ламин Ямаль чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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