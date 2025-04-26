Рафинья провел важный разговор с Ямалем. Рассказал, что от него ждет
Бразилец хочет, чтобы Ламин чаще брал игру на себя в важных матчах
Звездный бразильский вингер «Барселоны» Рафинья провел разговор с 17-летним вундеркиндом команды Ламином Ямалем.
По информации El Nacional, Рафинья попросил испанца больше брать игру на себя в решающих матчах сезона, ведь это приносит результат. Такие слова доверия от бразильца подбодрили Ямаля.
«Барселона» вышла на решающий отрезок сезона – каталонцев ждет финал Кубка Испании против «Реала» и полуфинальное противостояние против «Интера» в Лиге чемпионов.
Ранее Ямаль попросил Лапорта подписать в «Барселону» своего звездного друга.
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