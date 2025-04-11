Ямаль умоляет Лапорта подписать в Барселону своего звездного друга

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль попросил руководство клуба подписать испанского футболиста.

По информации Elnacional, Ламин хочет видеть в команде своего партнера по сборной Испании Нико Уильямса из «Атлетико» Бильбао. Руководство «Барселоны» продолжает анализировать трансфер Нико, которым они интересуют уже долгое время.

Весомым препятствием трансфера Уильямса в каталонский клуб может стать финансовая сторона – каталонцы пока не готовы заплатить на испанца сумму в более 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».