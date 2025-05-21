Тьерри АНРИ: «Как Барселона это постоянно повторяет?»

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Легенда сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на камбэк «сине-гранатовых» в этом матче. Каталонцы уступали 0:2.

«Эта команда всегда способна на камбэк. Мы видели это много раз в этом сезоне. Не знаю почему, когда счет против них, они играют лучше. Как Барселона это постоянно повторяет? Мы видели это весь год, надеюсь, это не прекратится», – сказал Анри.