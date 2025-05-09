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  4. Это конец. Барселона продаст суперталанта после фиаско в Лиге чемпионов
Испания
09 мая 2025, 00:59 |
576
0

Это конец. Барселона продаст суперталанта после фиаско в Лиге чемпионов

Фермин Лопес покинет клуб

09 мая 2025, 00:59 |
576
0
Это конец. Барселона продаст суперталанта после фиаско в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Каталонская клуб «Барселона» после поражения в Лиге чемпионов против «Интера» решила распрощаться с воспитанником.

По информации El Nacional, 21-летний полузащитник Фермин Лопес больше не является неприкосновенным игроком для клуба. Лопес больше не входит в планы «Барселоны», ведь в его игре в этом сезоне есть значительный спад. Каталонский клуб решил продать испанца в следующее трансферное окно и ждет предложений.

В этом сезоне Лопес провел 42 матча, забил шесть голов и сделал девять ассистов. Ранее сообщалось, что Лопес может сенсационно перейти в «Атлетико» Мадрид.

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Фермин Лопес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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