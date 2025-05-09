Это конец. Барселона продаст суперталанта после фиаско в Лиге чемпионов

Каталонская клуб «Барселона» после поражения в Лиге чемпионов против «Интера» решила распрощаться с воспитанником.

По информации El Nacional, 21-летний полузащитник Фермин Лопес больше не является неприкосновенным игроком для клуба. Лопес больше не входит в планы «Барселоны», ведь в его игре в этом сезоне есть значительный спад. Каталонский клуб решил продать испанца в следующее трансферное окно и ждет предложений.

В этом сезоне Лопес провел 42 матча, забил шесть голов и сделал девять ассистов. Ранее сообщалось, что Лопес может сенсационно перейти в «Атлетико» Мадрид.