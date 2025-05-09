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  4. Барса после провала от Интера уменьшила сумму на лидера. Хотят, чтобы ушел
Испания
09 мая 2025, 01:37 |
244
0

Барса после провала от Интера уменьшила сумму на лидера. Хотят, чтобы ушел

Каталонцы готовы распрощаться с Рональдом Араухо за меньшие деньги, чем раньше

09 мая 2025, 01:37 |
244
0
Барса после провала от Интера уменьшила сумму на лидера. Хотят, чтобы ушел
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После этого поединка руководство «сине-гранатовых» и тренерский штаб сошлись на одном мнении – центральный защитник Рональд Араухо должен уйти из клуба.

В контракте уругвайского хавбека была прописана колоссальная сумма отступных – один миллиард евро, однако теперь каталонцы готовы отпустить Араухо за 70 миллионов и хотят этого трансфера.

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Барселона Интер Милан Ханс-Дитер Флик Рональд Араухо Лига чемпионов Интер - Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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