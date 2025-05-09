Барса после провала от Интера уменьшила сумму на лидера. Хотят, чтобы ушел
Каталонцы готовы распрощаться с Рональдом Араухо за меньшие деньги, чем раньше
6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».
Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.
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После этого поединка руководство «сине-гранатовых» и тренерский штаб сошлись на одном мнении – центральный защитник Рональд Араухо должен уйти из клуба.
В контракте уругвайского хавбека была прописана колоссальная сумма отступных – один миллиард евро, однако теперь каталонцы готовы отпустить Араухо за 70 миллионов и хотят этого трансфера.
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