Реал запланировал трансфер звезды финалиста Лиги чемпионов за €100 млн 

Мадридский клуб «Реал» определил, что приоритетной задачей на лето 2025 года будет трансфер центрального защитника.

По информации испанского портала Fichajes, первым в трансферном списке на усиление защиты у «королевского клуба» идет Алессандро Бастони. «Интер» не хочет просто так отпускать своего лидера и установил на него цену в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне Бастони провел 50 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нацелился на подписание испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена.