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Испания
10 мая 2025, 02:34 |
99
0

Реал запланировал трансфер звезды финалиста Лиги чемпионов за €100 млн 

Мадридский «Реал» хочет купить Бастони

10 мая 2025, 02:34 |
99
0
Реал запланировал трансфер звезды финалиста Лиги чемпионов за €100 млн 
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Мадридский клуб «Реал» определил, что приоритетной задачей на лето 2025 года будет трансфер центрального защитника.

По информации испанского портала Fichajes, первым в трансферном списке на усиление защиты у «королевского клуба» идет Алессандро Бастони. «Интер» не хочет просто так отпускать своего лидера и установил на него цену в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне Бастони провел 50 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нацелился на подписание испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена.

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Алессандро Бастони трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Реал Мадрид Интер Милан
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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