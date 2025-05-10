Реал запланировал трансфер звезды финалиста Лиги чемпионов за €100 млн
Мадридский «Реал» хочет купить Бастони
Мадридский клуб «Реал» определил, что приоритетной задачей на лето 2025 года будет трансфер центрального защитника.
По информации испанского портала Fichajes, первым в трансферном списке на усиление защиты у «королевского клуба» идет Алессандро Бастони. «Интер» не хочет просто так отпускать своего лидера и установил на него цену в размере 100 миллионов евро.
В этом сезоне Бастони провел 50 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нацелился на подписание испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена.
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