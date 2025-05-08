Реал нацелился на топ-трансфер. Намерены подписать до 14 июня

Мадридский «Реал» нацелился на подписание испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский гранд намерен подписать 19-летнего футболиста, которого определили как одну из ключевых целей на летнее трансферное окно, до старта клубного чемпиона мира, который начнется 14 июня.

«Сливочные» осознают, что Дином интересуются английские гранды, которые могут предложить ему невероятную зарплату. «Реал» же не намерен такого делать, потому может случить ситуация как с Лени Йоро, который перешел в «Манчестер Юнайтед».

Также «сливочные» следят за защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате и центрбеком «Арсенала» Вильямом Салиба. которых намерены подписать в качестве свободных агентов. Их контракты истекают летом 2026 и 2027 года соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Карвахаль обратился к игрокам «Реала» перед Классико.