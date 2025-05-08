Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нацелился на топ-трансфер. Намерены подписать до 14 июня
Испания
08 мая 2025, 20:14 | Обновлено 08 мая 2025, 21:07
1540
1

Реал нацелился на топ-трансфер. Намерены подписать до 14 июня

Дин Хейсен привлекает внимание испанского гранда

08 мая 2025, 20:14 | Обновлено 08 мая 2025, 21:07
1540
1
Реал нацелился на топ-трансфер. Намерены подписать до 14 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» нацелился на подписание испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский гранд намерен подписать 19-летнего футболиста, которого определили как одну из ключевых целей на летнее трансферное окно, до старта клубного чемпиона мира, который начнется 14 июня.

«Сливочные» осознают, что Дином интересуются английские гранды, которые могут предложить ему невероятную зарплату. «Реал» же не намерен такого делать, потому может случить ситуация как с Лени Йоро, который перешел в «Манчестер Юнайтед».

Также «сливочные» следят за защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате и центрбеком «Арсенала» Вильямом Салиба. которых намерены подписать в качестве свободных агентов. Их контракты истекают летом 2026 и 2027 года соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Карвахаль обратился к игрокам «Реала» перед Классико.

По теме:
Борнмут – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Романо: Ювентус выкупил у Ньюкасла защитника
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Дин Хейсен Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Борнмут Вильям Салиба Арсенал Лондон Ибраима Конате Ливерпуль свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидеры Барселоны нашли игрока, который виноват в фиаско от Интера
Футбол | 07 мая 2025, 22:38 4
Лидеры Барселоны нашли игрока, который виноват в фиаско от Интера
Лидеры Барселоны нашли игрока, который виноват в фиаско от Интера

Игроки недовольны игрой Войцеха Щенсны, который в противостоянии пропустил семь голов

«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ
Футбол | 08 мая 2025, 17:42 58
«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ
«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ

УПЛ предлагали сократить до 12 команд

Без лидера. Буде-Глимт и Тоттенхэм назвали составы на матч Лиги Европы
Футбол | 08.05.2025, 21:16
Без лидера. Буде-Глимт и Тоттенхэм назвали составы на матч Лиги Европы
Без лидера. Буде-Глимт и Тоттенхэм назвали составы на матч Лиги Европы
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Футбол | 08.05.2025, 05:42
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Футбол | 08.05.2025, 07:37
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Буде непогане підписання для Реала, в якого є проблеми у захисті. Може надовго закрити цю позицію
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 4
Футбол
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
08.05.2025, 10:51
Бокс
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 6
Футбол
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем