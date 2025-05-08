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  4. Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Испания
08 мая 2025, 13:18 |
864
6

Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье

Защитник считает, что «Барселона» будет оказывать давление на арбитра

08 мая 2025, 13:18 |
864
6
Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

11 мая состоится матч 36-го тура Ла Лиги между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Барселоне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За несколько дней до поединка травмированный правый защитник королевского клуба Дани Карвахаль обратился к своим партнерам по команде:

«Футболисты Барселоны будут преследовать арбитра, окружать его, давить и пытаться влиять на его решение... Мы не можем позволить им этого сделать».

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Дани Карвахаль Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига судьи (арбитры) судейство
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 6
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Микола Унгурян
тобто коли гравці рм оточували суддю то вони намагались на нього тиснути? 
а взагалі-то мадридці щось дуже розплакались останнім часом
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+2
ivankondrat96
За будь-якого результату матчу якась з команд буде точно незадоволена суддівством)
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+2
Winner21
Дивно, що спірт.юа не вигадав казочку про підготовку Реалу до классіко десь на Місяці. Виглядало б більш правдоподобно ніж ця нісенітниця 
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+1
easterly
Смішно читати). За собой дивіться - як ви всією командою ганяєтесь за суддями, чєрті
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Дед Миха
Карвахаль, по собі міряє!!! Більше Рояля, ніхто на суддів не давить! Праведники, блін?
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-1
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