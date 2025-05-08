Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Защитник считает, что «Барселона» будет оказывать давление на арбитра
11 мая состоится матч 36-го тура Ла Лиги между командами Барселона и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Барселоне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
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За несколько дней до поединка травмированный правый защитник королевского клуба Дани Карвахаль обратился к своим партнерам по команде:
«Футболисты Барселоны будут преследовать арбитра, окружать его, давить и пытаться влиять на его решение... Мы не можем позволить им этого сделать».
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