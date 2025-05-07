Голкипер Динамо назвал свою футбольную мечту. Речь не трофее

Украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своей мечте:

– Почему голкипер не хочет бить пенальти?

– А кто сказал, что не хочет? Не дают. Там идет заруба у ребят, кто ударит пенальти. У меня таких мыслей (прим. – о забитом пенальти) нет, но когда я был маленький, мы играли 5 на 5. Я всегда исполнял штрафные, бил пенальти, забивал. И когда ты играешь во дворе – тебе всегда хочется пробить пенальти. Есть детская мечта забить пенальти или штрафной.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Динамо» признался, о чем говорил с тер Штегеном после игры с «Барсой».