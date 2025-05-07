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  4. Голкипер Динамо назвал свою футбольную мечту. Речь не трофее
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 23:07 |
735
1

Голкипер Динамо назвал свою футбольную мечту. Речь не трофее

Руслан Нещерет хочет забить со штрафного либо с пенальти

07 мая 2025, 23:07 |
735
1
Голкипер Динамо назвал свою футбольную мечту. Речь не трофее
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своей мечте:

– Почему голкипер не хочет бить пенальти?

– А кто сказал, что не хочет? Не дают. Там идет заруба у ребят, кто ударит пенальти. У меня таких мыслей (прим. – о забитом пенальти) нет, но когда я был маленький, мы играли 5 на 5. Я всегда исполнял штрафные, бил пенальти, забивал. И когда ты играешь во дворе – тебе всегда хочется пробить пенальти. Есть детская мечта забить пенальти или штрафной.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Динамо» признался, о чем говорил с тер Штегеном после игры с «Барсой».

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Руслан Нещерет Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ВДинамо
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ivankondrat96
Нагода забити пенальті може трапитись у післяматчевій серії
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