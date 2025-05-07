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  4. Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Что было в Бильбао, может обернуться в другую сторону»
Лига Европы
07 мая 2025, 22:20 | Обновлено 07 мая 2025, 22:47
175
0

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Что было в Бильбао, может обернуться в другую сторону»

Главный тренер «Атлетика» хочет верить в камбэк

07 мая 2025, 22:20 | Обновлено 07 мая 2025, 22:47
175
0
Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Что было в Бильбао, может обернуться в другую сторону»
uefa.com

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Мы здесь, чтобы отдать все силы, ведь как бы ни завершился первый матч – мы в шаге от финала. Это футбол, и мы должны играть.

То, что было в Бильбао, может обернуться в другую сторону. В истории были разные камбэки.

Сейчас трудно сказать, какой будет наша тактика и кто выйдет на поле. Есть те, кто точно не сыграет. Травмированы Уильямсы и Сансет. Мы знаем, что и у соперника есть кадровые проблемы.

Самое важное будет завтра на поле», – сообщил Вальверде.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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