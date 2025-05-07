Другие новости07 мая 2025, 22:30 | Обновлено 07 мая 2025, 22:36
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Приятная новость. У игрока сборной Украины родился сын
В семье Руслана и Роксаны Малиновских пополнение
07 мая 2025, 22:30 | Обновлено 07 мая 2025, 22:36
665
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7 мая в семье украинского футболиста Руслана Малиновского родился сын.
Об этом сообщила его жена Роксана в своих соцсетях.
Руслан Малиновский впервые стал отцом в 2019 году. Тогда в семье родилась дочь Оливия.
Имя новорожденного ребенка семья не разглашает.
Также известно, что рождение сына совпало с новостью о досрочном завершении сезона Руслана Малиновского, который перенес операцию.
В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 10 матчей, ведь остаток сезона пропустил из-за травм.
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