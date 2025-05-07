Приятная новость. У игрока сборной Украины родился сын

7 мая в семье украинского футболиста Руслана Малиновского родился сын.

Об этом сообщила его жена Роксана в своих соцсетях.

Руслан Малиновский впервые стал отцом в 2019 году. Тогда в семье родилась дочь Оливия.

Имя новорожденного ребенка семья не разглашает.

Также известно, что рождение сына совпало с новостью о досрочном завершении сезона Руслана Малиновского, который перенес операцию.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 10 матчей, ведь остаток сезона пропустил из-за травм.