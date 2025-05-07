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07 мая 2025, 22:30 | Обновлено 07 мая 2025, 22:36
665
0

Приятная новость. У игрока сборной Украины родился сын

В семье Руслана и Роксаны Малиновских пополнение

07 мая 2025, 22:30 | Обновлено 07 мая 2025, 22:36
665
0
Приятная новость. У игрока сборной Украины родился сын
instagram.com/roksana_m7/

7 мая в семье украинского футболиста Руслана Малиновского родился сын.

Об этом сообщила его жена Роксана в своих соцсетях.

Руслан Малиновский впервые стал отцом в 2019 году. Тогда в семье родилась дочь Оливия.

Имя новорожденного ребенка семья не разглашает.

Также известно, что рождение сына совпало с новостью о досрочном завершении сезона Руслана Малиновского, который перенес операцию.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 10 матчей, ведь остаток сезона пропустил из-за травм.

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Руслан Малиновский рождение ребенка lifestyle сборная Украины по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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