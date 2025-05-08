Ему смешно. Рефери матча Интер – Барселона ответил Флику на критику

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Главный арбитр этого матча Шимон Марциняк отреагировал на критику со стороны наставника «Барселоны» Ганса-Дитера Флика относительно его работы в поединке.

«Их заявления о судействе смешные. Как я могу отреагировать на эти нелепые комментарии? Я никого не обделил. Третий гол «Интера» был справедливым. «Барселона» хочет пожаловаться на судейство? Я готов к этому», – заявил Марциняк.