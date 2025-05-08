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Лига чемпионов
08 мая 2025, 00:59 |
396
0

Ему смешно. Рефери матча Интер – Барселона ответил Флику на критику

Шимон Марциняк – о судействе в матче Лиги чемпионов

08 мая 2025, 00:59 |
396
0
Ему смешно. Рефери матча Интер – Барселона ответил Флику на критику
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Главный арбитр этого матча Шимон Марциняк отреагировал на критику со стороны наставника «Барселоны» Ганса-Дитера Флика относительно его работы в поединке.

«Их заявления о судействе смешные. Как я могу отреагировать на эти нелепые комментарии? Я никого не обделил. Третий гол «Интера» был справедливым. «Барселона» хочет пожаловаться на судейство? Я готов к этому», – заявил Марциняк.

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Шимон Марциняк Ханс-Дитер Флик Барселона судьи (арбитры) Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Footmercato
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