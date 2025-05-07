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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 21:39 | Обновлено 07 мая 2025, 22:08
371
0

ФОТО. УАФ и клубы УПЛ провели рабочую встречу в Доме футбола. Что решили?

Кубок Украины получит новый формат проведения и телевизионную модель

07 мая 2025, 21:39 | Обновлено 07 мая 2025, 22:08
371
0
ФОТО. УАФ и клубы УПЛ провели рабочую встречу в Доме футбола. Что решили?
УАФ

7 мая в столичном Доме футбола состоялась рабочая встреча руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ) с представителями клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В мероприятии приняли участие представители 15 клубов, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, технический директор УАФ Игорь Дедышин, руководители лиги Евгений Дикий и глава отдела детско-юношеского футбола Богдан Городнюк. Встреча продолжалась более 5 часов и стала площадкой для обсуждения ключевых стратегических вопросов развития украинского футбола.

Одним из ее главных результатов стало достижение принципиального согласия по формату проведения и телевизионной модели Кубка Украины 2025/26. Представители клубов внесли ряд собственных предложений, поддержали инициативы УАФ и одобрили идею объединения телевизионных прав на платформе собственного канала лиги УПЛ ТВ. Окончательные решения примет дирекция кубка и Исполнительный комитет УАФ после окончательных консультаций.

Также обсуждались вопросы формата чемпионата Украины среди профессиональных мужских и женских клубов, а также юношеского первенства U-19. УАФ представила концепцию создания открытой Национальной лиги U-19. Инициатива реформ была согласована. Клубы и ассоциация будут двигаться в направлении улучшения существующей системы.

УАФ также ознакомила клубы с ключевыми направлениями своей деятельности в сфере детско-юношеского футбола. В частности, речь шла о новых турнирах, форматах, системах обучения, разработке методологии, создании Центра развития футбола УАФ и многих других проектах отдела.

Отдельно был представлен проект Центра футбольного образования и лидерства, который предусматривает специализированные учебные программы для клубов. Речь идет о подготовке не только тренеров, но и менеджеров, а также других футбольных специалистов.

Еще одним вопросом стала система арбитража в Украине. Клубы выдвинули предложения по заимствованию международного опыта и другим нововведениям в этой сфере. УАФ поддержала инициативу изменений и реформ, направленных на улучшение системы арбитража.

Также во время встречи обсуждались вопросы аттестации клубов, футбольного правосудия и другие общие сферы деятельности. УАФ подтвердила свою открытость к сотрудничеству со всеми футбольными институтами с целью внедрения конструктивных решений и инноваций. По всем обсужденным направлениям стороны продолжат конструктивный диалог в рамках достигнутых договоренностей и инициатив.

ФОТО. УАФ и клубы УПЛ провели рабочую встречу в Доме футбола. Что решили?

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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