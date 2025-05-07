Полузащитник Левого Берега не нашел объяснений разгрома от Кривбасса

Полузащитник «Левого Берега» Евгений Банада попытался найти объяснение разгромному поражению от «Кривбасса» (0:4) в матче 21-го тура УПЛ.

«Сложно что-то говорить, когда проигрываешь с крупным счетом, надо проанализировать этот матч и готовиться к следующему туру.

К сожалению, немало сегодня ошибались, не было необходимой подстраховки. К тому же, пропустили после рикошета.

В том эпизоде не повезло. Собственные ошибки в конце сезона очень дорого нам стоят. Впереди нас ожидают три наиболее важных матча», – прокоментував Банада.

«Кривбасс» не оставил шансов «Левому Берегу» и разгромил соперника с крупным счетом.