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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 21:16 | Обновлено 07 мая 2025, 21:30
81
0

Полузащитник Левого Берега не нашел объяснений разгрома от Кривбасса

Евгений Банада желает забыть игру и готовиться к следующей

07 мая 2025, 21:16 | Обновлено 07 мая 2025, 21:30
81
0
Полузащитник Левого Берега не нашел объяснений разгрома от Кривбасса
ФК Левый Берег. Евгений Банада

Полузащитник «Левого Берега» Евгений Банада попытался найти объяснение разгромному поражению от «Кривбасса» (0:4) в матче 21-го тура УПЛ.

«Сложно что-то говорить, когда проигрываешь с крупным счетом, надо проанализировать этот матч и готовиться к следующему туру.

К сожалению, немало сегодня ошибались, не было необходимой подстраховки. К тому же, пропустили после рикошета.

В том эпизоде не повезло. Собственные ошибки в конце сезона очень дорого нам стоят. Впереди нас ожидают три наиболее важных матча», – прокоментував Банада.

«Кривбасс» не оставил шансов «Левому Берегу» и разгромил соперника с крупным счетом.

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Александр Сильченко Источник: ФК Левый Берег
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