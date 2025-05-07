Украина WU-16 с поражения от Венгрии в серии пенальти начала турнир УЕФА
Украинская команда уступила соперницам на старте турнира в Хорватии
7 мая девичья сборная Украины WU-16 (футболистки не старше 2009 года рождения) провела свой первый поединок на Турнире развития УЕФА в Хорватии.
Соперницами подопечных Людмилы Лемешко стали венгерские сверстницы. Украинская команда, ведя в счете в основное время, уступила в серии пенальти (1:1, пен. 4:5).
Согласно регламенту, каждая команда сыграет по три матча. За победу начисляется три очка, в случае ничьей проводится серия послематчевых пенальти, победитель которой получает два очка, а команда, которой не повезет в футбольной лотерее, – одно очко.
Следующий матч на турнире сине-желтые проведут 9 мая против Хорватии, начало игры – в 12:00.
Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-16
07.05.2025. Хорватия
Венгрия WU-16 – Украина WU-16 – 1:1 (1:1), пен. – 5:4
Голы: 43 – Онуфриенко, 6.
Украина WU-16: Лизенкова, Пипченко, Лях, Казина, Одуд, Гринишин (к), Олийник (Волощук, 37, Дурбало, 85), Юрченко (Непошивайленко, 62), Паскаренко, Воробей, Онуфриенко.
Расписание матчей (время киевское):
- 07.05. 12:00. Хорватия – Марокко – 1:0
- 07.05. 18:00. Венгрия – Украина – 1:1 (1:1), пен. – 5:4
- 09.05. 12:00. Хорватия – Украина
- 09.05. 18:00. Венгрия – Марокко
- 12.05. 12:00. Марокко – Украина
- 12.05. 12:00. Хорватия – Венгрия
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