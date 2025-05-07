Лига чемпионов07 мая 2025, 21:01 | Обновлено 07 мая 2025, 21:18
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«Против нас». Лапорта назвал причину вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Президент каталонского гранда проехался по арбитрам
07 мая 2025, 21:01 | Обновлено 07 мая 2025, 21:18
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал судейство после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером»:
«Причиной этого (прим. – вылета) в основном являются решения судей, которые были против нас».
«Это должно сделать нас сильнее. Это должно сделать нас сильнее, чтобы у нас был менталитет, чтобы выиграть лигу».
«Барселона» с общим счетом 6:7 уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов.
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Комментарии 2
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Люблять іспанці побалакати про суддів, коли програють
Ви просто були САМОвпевнені. У вас була гординя, що от ви - самі найсильніші. Ви допустити,навіть, не могли, що вам за два матчі заб'ють 7 голів і ви вилетете. Просто ваша самовпевненість і завищені очікування зіграли з вами злий жарт.
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