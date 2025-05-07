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Лига чемпионов
07 мая 2025, 21:01 | Обновлено 07 мая 2025, 21:18
1419
2

«Против нас». Лапорта назвал причину вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Президент каталонского гранда проехался по арбитрам

07 мая 2025, 21:01 | Обновлено 07 мая 2025, 21:18
1419
2
«Против нас». Лапорта назвал причину вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал судейство после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером»:

«Причиной этого (прим. – вылета) в основном являются решения судей, которые были против нас».

«Это должно сделать нас сильнее. Это должно сделать нас сильнее, чтобы у нас был менталитет, чтобы выиграть лигу».

«Барселона» с общим счетом 6:7 уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов.

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Жоан Лапорта Барселона Барселона - Интер Интер Милан Лига чемпионов судейство
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Люблять іспанці побалакати про суддів, коли програють
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+1
Saar
Ви просто були САМОвпевнені. У вас була гординя, що от ви - самі найсильніші. Ви  допустити,навіть, не могли, що вам за два матчі заб'ють 7 голів і ви вилетете. Просто ваша самовпевненість і завищені очікування зіграли з вами злий жарт.
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