«Против нас». Лапорта назвал причину вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал судейство после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером»:

«Причиной этого (прим. – вылета) в основном являются решения судей, которые были против нас».

«Это должно сделать нас сильнее. Это должно сделать нас сильнее, чтобы у нас был менталитет, чтобы выиграть лигу».

«Барселона» с общим счетом 6:7 уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов.