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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 20:44 | Обновлено 07 мая 2025, 20:45
173
0

Защитник Кривбасса: «Сейчас для нас главное – выйти в еврокубки»

Александр Романчук подытожил матч с «Левым Берегом»

07 мая 2025, 20:44 | Обновлено 07 мая 2025, 20:45
173
0
Защитник Кривбасса: «Сейчас для нас главное – выйти в еврокубки»
ФК Кривбасс. Александр Романчук

7 мая состоялась доигровка поединка 21 тура УПЛ между «Кривбассом» и «Левым Берегом», в котором криворожский клуб одержал победу со счетом 4:0.

Защитник «Кривбасса» Александр Романчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам одержать такую убедительную победу.

«Мы серьезно настраивались на доигровку, потому что помнили матч первого круга с «Левым Берегом», когда лишь на последних минутах удалось склонить чаши весов в свою сторону.

С моей стороны некорректно давать оценку действиям киевлян, но мы сегодня сыграли значительно организованнее, быстрее, что позволило диктовать условия. Даже и не вспомню, чтобы гости создали у наших владений какую-то угрозу. Среди поединков проведенных в этом году, сегодняшний, как и с «Зарей» в конце апреля – лучшие в нашем исполнении.

Важно, что мы не только порадовали наших болельщиков содержательными действиями, но и переместились на четвертое место - проходное для выступления в еврокубках. Сейчас главное сохранить на финишной прямой эту завоеванную позицию».

Пока что в активе футболистов «Кривбасса», «Полесья» и «Карпат» по 43 очка, но подопечные Юрия Вернидуба опережают конкурентов по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось о том, что камерунский защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго выбыл до конца сезона.

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Александр Романчук (1999) Кривбасс Кривой Рог Левый Берег Киев Кривбасс - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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