Украина. Премьер лига07 мая 2025, 19:41 | Обновлено 07 мая 2025, 19:43
83
0
Вернидуб подтвердил. Дибанго выбыл до конца сезона
Фулбека криворожского клуба на поле в этом сезоне мы не увидим
07 мая 2025, 19:41 | Обновлено 07 мая 2025, 19:43
83
0
Камерунский защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго выбыл до конца сезона.
Это на пресс-конференции после матча с «Левым Берегом» подтвердил главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб.
«У Дибанго – травма. До конца сезона он нам уже не поможет»
Повреждение было получено в прошлом матче против «Руха».
В текущем сезоне Иван Дибанго провел 23 матча на клубном уровне и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» не оставил шансов «Левому Берегу».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2025, 19:35 0
«Барселона» проиграла в полуфинальном противостоянии
Футбол | 07 мая 2025, 07:03 5
Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу
Футбол | 07.05.2025, 12:15
Футбол | 07.05.2025, 08:55
Футбол | 06.05.2025, 23:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2025, 22:41 15
05.05.2025, 18:19 72
06.05.2025, 02:00 14
06.05.2025, 08:49 4
07.05.2025, 04:48 2
06.05.2025, 12:09 6
06.05.2025, 21:43 87
06.05.2025, 10:53 2