Вернидуб подтвердил. Дибанго выбыл до конца сезона

Камерунский защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго выбыл до конца сезона.

Это на пресс-конференции после матча с «Левым Берегом» подтвердил главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб.

«У Дибанго – травма. До конца сезона он нам уже не поможет»

Повреждение было получено в прошлом матче против «Руха».

В текущем сезоне Иван Дибанго провел 23 матча на клубном уровне и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» не оставил шансов «Левому Берегу».