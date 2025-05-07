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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 19:41 | Обновлено 07 мая 2025, 19:43
83
0

Вернидуб подтвердил. Дибанго выбыл до конца сезона

Фулбека криворожского клуба на поле в этом сезоне мы не увидим

07 мая 2025, 19:41 | Обновлено 07 мая 2025, 19:43
83
0
Вернидуб подтвердил. Дибанго выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Дибанго

Камерунский защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго выбыл до конца сезона.

Это на пресс-конференции после матча с «Левым Берегом» подтвердил главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб.

«У Дибанго – травма. До конца сезона он нам уже не поможет»

Повреждение было получено в прошлом матче против «Руха».

В текущем сезоне Иван Дибанго провел 23 матча на клубном уровне и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» не оставил шансов «Левому Берегу».

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб травма
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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