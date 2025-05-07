Полузащитник сборной Англии вылетел до конца сезона

Английский полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Главный тренер команды Аннгелос Постекоглу сообщали о том, что хавбек пропустит остаток сезона из-за травмы колена, полученной в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Буде-Глимтом»

«К сожалению, Мэддисон на прошлой неделе травмировал колено, и похоже, что проблема серьезная.

Он пропустит остаток сезона, что очень досадно».

Ранее сообщалось о том, что матч АПЛ перенесли из-за финала Лиги Европы.