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Англия
07 мая 2025, 22:25 |
281
0

Полузащитник сборной Англии вылетел до конца сезона

Джэймс Мэддисон в этом сезоне на поле не выйдет

07 мая 2025, 22:25 |
281
0
Полузащитник сборной Англии вылетел до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Английский полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Главный тренер команды Аннгелос Постекоглу сообщали о том, что хавбек пропустит остаток сезона из-за травмы колена, полученной в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Буде-Глимтом»

«К сожалению, Мэддисон на прошлой неделе травмировал колено, и похоже, что проблема серьезная.

Он пропустит остаток сезона, что очень досадно».

Ранее сообщалось о том, что матч АПЛ перенесли из-за финала Лиги Европы.

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Джеймс Мэддисон Тоттенхэм травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ангелос Постекоглу
Даниил Кирияка Источник: ФК Тоттенхэм
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