Англия07 мая 2025, 22:25 |
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Полузащитник сборной Англии вылетел до конца сезона
Джэймс Мэддисон в этом сезоне на поле не выйдет
07 мая 2025, 22:25 |
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Английский полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Главный тренер команды Аннгелос Постекоглу сообщали о том, что хавбек пропустит остаток сезона из-за травмы колена, полученной в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Буде-Глимтом»
«К сожалению, Мэддисон на прошлой неделе травмировал колено, и похоже, что проблема серьезная.
Он пропустит остаток сезона, что очень досадно».
Ранее сообщалось о том, что матч АПЛ перенесли из-за финала Лиги Европы.
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