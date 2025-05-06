ОФИЦИАЛЬНО. Матч АПЛ перенесен. Все из-за финала Лиги Европы

Дирекция Английской Премьер-лиги официально перенесла матч Астон Вилла – Тоттенхэм, который должен был состояться 18 мая в пределах 37 тура национального первенства.

Как сообщает официальный сайт «вилланов», матч состоится в пятницу, 16 мая. Такое решение руководящих органов связано с еврокубковой кампанией «шпор». «Тоттенхэм» может квалифицироваться в финальный матч Лиги Европы, который запланирован на 21 мая.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы лондонцы убедительно обыграли норвежский «Буде-Глимт» (3:1). Ответный матч запланирован на 8 мая.

В нынешнем сезоне АПЛ «Астон-Вилла» занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 35 сыгранных матчей. «Тоттенхэм» находится на 16 строчке с 38 баллами после 38 туров.