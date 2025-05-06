Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч АПЛ перенесен. Все из-за финала Лиги Европы
Англия
06 мая 2025, 18:13 |
1072
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч АПЛ перенесен. Все из-за финала Лиги Европы

«Шпоры» и «вилланы» сыграют 16 мая

06 мая 2025, 18:13 |
1072
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч АПЛ перенесен. Все из-за финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Тоттенхэм

Дирекция Английской Премьер-лиги официально перенесла матч Астон Вилла – Тоттенхэм, который должен был состояться 18 мая в пределах 37 тура национального первенства.

Как сообщает официальный сайт «вилланов», матч состоится в пятницу, 16 мая. Такое решение руководящих органов связано с еврокубковой кампанией «шпор». «Тоттенхэм» может квалифицироваться в финальный матч Лиги Европы, который запланирован на 21 мая.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы лондонцы убедительно обыграли норвежский «Буде-Глимт» (3:1). Ответный матч запланирован на 8 мая.

В нынешнем сезоне АПЛ «Астон-Вилла» занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 35 сыгранных матчей. «Тоттенхэм» находится на 16 строчке с 38 баллами после 38 туров.

По теме:
Турнирная таблица АПЛ. Пятерка лучших попадет в Лигу чемпионов
ЧЕФЕРИН – о формате ЛЧ: «Кто критиковал, тот понял, что был неправ»
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Астон Вилла - Тоттенхэм Английская Премьер-лига Лига Европы Астон Вилла Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Астон Вилла
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Футбол | 06 мая 2025, 02:00 8
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»

Габриэле Конфлитти не смог однозначно оценить игру украинца

ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов
Футбол | 06 мая 2025, 18:15 0
ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов

Луис Энрике близок к выходу в финал с парижанами

Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 06.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Футбол | 05.05.2025, 19:04
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
Футбол | 06.05.2025, 13:31
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 3
Футбол
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 69
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
05.05.2025, 07:05
Хоккей
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем