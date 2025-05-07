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Лига чемпионов
07 мая 2025, 21:57 | Обновлено 07 мая 2025, 22:03
673
0

Ожидаем победы Интера? Интересная статистика Мхитаряна в финалах

Армянин сыграл в 4 финалах еврокубков

07 мая 2025, 21:57 | Обновлено 07 мая 2025, 22:03
673
0
Ожидаем победы Интера? Интересная статистика Мхитаряна в финалах
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян 4 раза сыграл в финалах еврокубков.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» чередует победы и поражения: начал с победы над «Аяксом» в финале Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед». В 2019 году в составе «Арсенал» уступил «Челси» в все той же Лиге Европы.

В 2022 году Генрих с «Ромой» одолел «Фейеноорд» в Лиге конференций, а через год с «Интером» уступил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Кажется, теперь настала очередь победы.

Ранее сообщалось о том, что экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче «Интер» – «Барселона».

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Генрих Мхитарян Интер Милан Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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