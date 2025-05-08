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  4. Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Есть клаусула
Англия
08 мая 2025, 18:09 |
583
0

Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Есть клаусула

Джереми Фримпонг может присоединиться к английскому гранду

08 мая 2025, 18:09 |
583
0
Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Есть клаусула
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Нидерландский защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг может перебраться в «Ливерпуль», сообщает Девид Орштейн.

По информации источника, 24-летний фулбек может заменить уходящего летом Трента АЛександера-Арнольда. В его контракте прописана клаусула в 35 миллионов евро.

Сам Джереми заинтересован в трансфере. При этом, «красные» могут рассмотреть и другие варианты.

Ранее сообщалось о том, что два топ-клуба нацелились на Де Брюйне.

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Даниил Кирияка Источник: NBC Sports
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