Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Есть клаусула

Нидерландский защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг может перебраться в «Ливерпуль», сообщает Девид Орштейн.

По информации источника, 24-летний фулбек может заменить уходящего летом Трента АЛександера-Арнольда. В его контракте прописана клаусула в 35 миллионов евро.

Сам Джереми заинтересован в трансфере. При этом, «красные» могут рассмотреть и другие варианты.

Ранее сообщалось о том, что два топ-клуба нацелились на Де Брюйне.