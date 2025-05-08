Англия08 мая 2025, 18:09 |
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Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Есть клаусула
Джереми Фримпонг может присоединиться к английскому гранду
08 мая 2025, 18:09 |
583
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Нидерландский защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг может перебраться в «Ливерпуль», сообщает Девид Орштейн.
По информации источника, 24-летний фулбек может заменить уходящего летом Трента АЛександера-Арнольда. В его контракте прописана клаусула в 35 миллионов евро.
Сам Джереми заинтересован в трансфере. При этом, «красные» могут рассмотреть и другие варианты.
Ранее сообщалось о том, что два топ-клуба нацелились на Де Брюйне.
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