Сумасшедшее предложение. Суперзвезда АПЛ может сменить клуб уже летом

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш привлекает внимание «Аль-Хиляля», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 30-летнему футболисту могут предложить до 65 миллионов евро фунтов зарплаты в год. В контракте Бруну с «манкунианцами» есть отступные в размере 60 миллионов евро.

Клуб из Саудовской Аравии намерен завершить сделку до начала клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 52 матча, забил 19 голов и отдал 18 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Антони.