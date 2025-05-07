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Англия
07 мая 2025, 19:00 | Обновлено 07 мая 2025, 19:10
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Сумасшедшее предложение. Суперзвезда АПЛ может сменить клуб уже летом

«Аль-Хиляль» нацелен на Бруну Фернандеша

07 мая 2025, 19:00 | Обновлено 07 мая 2025, 19:10
1201
0
Сумасшедшее предложение. Суперзвезда АПЛ может сменить клуб уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш привлекает внимание «Аль-Хиляля», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 30-летнему футболисту могут предложить до 65 миллионов евро фунтов зарплаты в год. В контракте Бруну с «манкунианцами» есть отступные в размере 60 миллионов евро.

Клуб из Саудовской Аравии намерен завершить сделку до начала клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 52 матча, забил 19 голов и отдал 18 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Антони.

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Бруну Фернандеш Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
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