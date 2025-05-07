Англия07 мая 2025, 18:20 |
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В Манчестер Юнайтед приняли решение по Антони
Бразильца не хотят видеть в английском гранде
07 мая 2025, 18:20 |
1135
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В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по бразильскому вингеру Антони, сообщает Football Insider.
По информации источника, 25-летни футболист, выступающий за «Бетис» на правах аренды, не будет играть за английский гранд. «Красные дьяволы» даже не дадут шанса игроку и рассчитывают избавиться от него летом.
С начала сезона выступлений за «Бетис» Антони провел 20 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов выставить на трансфер 38 футболистов.
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Комментарии 2
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Антони подходит идеально Испания.
Якщо в МЮ намічається такий розпродаж, то логічно в першу чергу продати тих, хто грає в орендах. Так і грошей можна більше заробити
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