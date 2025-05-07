В Манчестер Юнайтед приняли решение по Антони

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по бразильскому вингеру Антони, сообщает Football Insider.

По информации источника, 25-летни футболист, выступающий за «Бетис» на правах аренды, не будет играть за английский гранд. «Красные дьяволы» даже не дадут шанса игроку и рассчитывают избавиться от него летом.

С начала сезона выступлений за «Бетис» Антони провел 20 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов выставить на трансфер 38 футболистов.