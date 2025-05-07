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  4. В Манчестер Юнайтед приняли решение по Антони
Англия
07 мая 2025, 18:20 |
1135
2

В Манчестер Юнайтед приняли решение по Антони

Бразильца не хотят видеть в английском гранде

07 мая 2025, 18:20 |
1135
2
В Манчестер Юнайтед приняли решение по Антони
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по бразильскому вингеру Антони, сообщает Football Insider.

По информации источника, 25-летни футболист, выступающий за «Бетис» на правах аренды, не будет играть за английский гранд. «Красные дьяволы» даже не дадут шанса игроку и рассчитывают избавиться от него летом.

С начала сезона выступлений за «Бетис» Антони провел 20 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов выставить на трансфер 38 футболистов.

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Антони (Матеус дос Сантос) трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Бетис Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: Football Insider
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Комментарии 2
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Lulinnha
Антони подходит идеально Испания. 
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+1
Mark4854590
Якщо в МЮ намічається такий розпродаж, то логічно в першу чергу продати тих, хто грає в орендах. Так і грошей можна більше заробити
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