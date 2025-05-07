Манчестер Юнайтед готов выставить на трансфер 38 футболистов

Английский «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть любое предложение о трансфере, которое поступит в клуб после завершения текущего сезона.

Руководство «красных дьяволов» разочаровано результатами в нынешнем сезоне и готовит масштабную перестройку. Интересно, что в составе команды официально числится 42 футболистов, 38 из которых доступны для продажи.

В список неприкосновенных попали полузащитник Бруну Фернандеш, защитники Патрик Доргу и Харри Магуайр, а также талантливый вингер Амад Диалло.

Точно команду покинут трое игроков, у которых заканчиваются контракты – Кристиан Эриксен, Джонни Эванс и Виктор Линделеф. Дальше «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Алехандро Гарначо, Расмуса Хойлунда, Антони и Маркуса Рэшфорда, но в этом случае руководство планирует получить существенные деньги за трансферы.

В текущем сезоне подопечные Рубена Аморима набрали 39 баллов и занимают 15-е место в турнирной таблице. Кроме того, английский клуб продолжает борьбу за титул Лиги Европы, где имеет неплохие шансы на победу.