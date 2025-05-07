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Англия
07 мая 2025, 11:41 | Обновлено 07 мая 2025, 11:42
762
0

Манчестер Юнайтед готов выставить на трансфер 38 футболистов

Неприкосновенными остаются Фернандеш, Диалло, Доргу и Магуйар

07 мая 2025, 11:41 | Обновлено 07 мая 2025, 11:42
762
0
Манчестер Юнайтед готов выставить на трансфер 38 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

Английский «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть любое предложение о трансфере, которое поступит в клуб после завершения текущего сезона.

Руководство «красных дьяволов» разочаровано результатами в нынешнем сезоне и готовит масштабную перестройку. Интересно, что в составе команды официально числится 42 футболистов, 38 из которых доступны для продажи.

В список неприкосновенных попали полузащитник Бруну Фернандеш, защитники Патрик Доргу и Харри Магуайр, а также талантливый вингер Амад Диалло.

Точно команду покинут трое игроков, у которых заканчиваются контракты – Кристиан Эриксен, Джонни Эванс и Виктор Линделеф. Дальше «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Алехандро Гарначо, Расмуса Хойлунда, Антони и Маркуса Рэшфорда, но в этом случае руководство планирует получить существенные деньги за трансферы.

В текущем сезоне подопечные Рубена Аморима набрали 39 баллов и занимают 15-е место в турнирной таблице. Кроме того, английский клуб продолжает борьбу за титул Лиги Европы, где имеет неплохие шансы на победу.

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Манчестер Юнайтед Патрик Доргу Гарри Магуайр Бруну Фернандеш Амад Диалло Джонни Эванс Виктор Линделеф Кристиан Эриксен Маркус Рэшфорд Расмус Хойлунд Алехандро Гарначо Антони (Матеус дос Сантос) трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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