Виталий ПОНОМАРЕВ: «Команда будет играть с полной самоотдачей»

В матче 28-го тура УПЛ «Рух» встретится с «Вересом». Поединок пройдет во Львове в субботу, 10 мая. Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче, а также проанализировал действия молодых футболистов в предыдущих играх.

«С нами сейчас тренируется много молодежи. В матче с «Кривбассом» на поле вышли три игрока 2008 года рождения. Они появились при счете 0:0, сыграли достаточно времени, и нельзя сказать, что с ними команда выглядела слабее, ведь они качественно действовали на поле. Поэтому мы будем и дальше доверять своей молодежи и эти юные игроки должны быть готовы к матчам УПЛ и постепенно приобретать опыт.

В первом круге «Рух» провалил 2-3 матча, и один из них – в Ровно против «Вереса». Мы каждый матч хотим играть на победу, так что и следующий поединок не будет исключением. Команда настраивается на положительный результат и будет играть с полной самоотдачей. Но хочу подчеркнуть, что и в следующих матчах мы будем давать игровое время своим молодым питомцам, пробовать различные тактические схемы и будем наигрывать игровые связи. Сейчас у нас есть возможность подумать о будущем и двигаться с прицелом на следующий сезон.

Радует, что у нас хорошая конкуренция и сейчас мы улучшили свои результаты. В последних пяти матчах команда уступила только один раз, а «Рух» при этом применял серьезную ротацию. Хорошо, что те игроки, которые имели меньше игрового времени с начала сезона, доказали, что также могут приносить необходимый результат.

Полный анализ нужно будет делать после окончания чемпионата. Этот сезон был неоднозначным для «Руха», потому что зимой команда перестраивалась. Мы были самой молодой командой и нас покинули пятеро ключевых игроков. Нужно было строить новую команду, сплотить коллектив, чтобы «Рух» и дальше было конкурентным. Сейчас я доволен тем, как играет команда, мы ведь демонстрируем достаточно хороший уровень. У нас сейчас нет игроков, которым гарантировано место в стартовом составе и готов сыграть должен быть каждый футболист. Если они правильно отреагируют на эту конкуренцию, то смогут прогрессировать в игровом плане, ведь молодым игрокам нужна конкурентная среда».