Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Команда будет играть с полной самоотдачей»
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 17:24 |
264
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Команда будет играть с полной самоотдачей»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Вересом»

07 мая 2025, 17:24 |
264
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Команда будет играть с полной самоотдачей»
ФК Рух. Виталий Пономарев

В матче 28-го тура УПЛ «Рух» встретится с «Вересом». Поединок пройдет во Львове в субботу, 10 мая. Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче, а также проанализировал действия молодых футболистов в предыдущих играх.

«С нами сейчас тренируется много молодежи. В матче с «Кривбассом» на поле вышли три игрока 2008 года рождения. Они появились при счете 0:0, сыграли достаточно времени, и нельзя сказать, что с ними команда выглядела слабее, ведь они качественно действовали на поле. Поэтому мы будем и дальше доверять своей молодежи и эти юные игроки должны быть готовы к матчам УПЛ и постепенно приобретать опыт.

В первом круге «Рух» провалил 2-3 матча, и один из них – в Ровно против «Вереса». Мы каждый матч хотим играть на победу, так что и следующий поединок не будет исключением. Команда настраивается на положительный результат и будет играть с полной самоотдачей. Но хочу подчеркнуть, что и в следующих матчах мы будем давать игровое время своим молодым питомцам, пробовать различные тактические схемы и будем наигрывать игровые связи. Сейчас у нас есть возможность подумать о будущем и двигаться с прицелом на следующий сезон.

Радует, что у нас хорошая конкуренция и сейчас мы улучшили свои результаты. В последних пяти матчах команда уступила только один раз, а «Рух» при этом применял серьезную ротацию. Хорошо, что те игроки, которые имели меньше игрового времени с начала сезона, доказали, что также могут приносить необходимый результат.

Полный анализ нужно будет делать после окончания чемпионата. Этот сезон был неоднозначным для «Руха», потому что зимой команда перестраивалась. Мы были самой молодой командой и нас покинули пятеро ключевых игроков. Нужно было строить новую команду, сплотить коллектив, чтобы «Рух» и дальше было конкурентным. Сейчас я доволен тем, как играет команда, мы ведь демонстрируем достаточно хороший уровень. У нас сейчас нет игроков, которым гарантировано место в стартовом составе и готов сыграть должен быть каждый футболист. Если они правильно отреагируют на эту конкуренцию, то смогут прогрессировать в игровом плане, ведь молодым игрокам нужна конкурентная среда».

По теме:
Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины
Юрий ВЕРНИДУБ: «Впереди – три финала. А потом посчитаем, что мы заработали»
Усик против Кличко. Полесье креативно представило будущий матч с Динамо
Рух - Верес Рух Львов Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Пономарев
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 07:03 5
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу

ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Футбол | 06 мая 2025, 23:40 12
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил

Под конец первого тайма Хакан Чалханоглу неправильно поставил мяч на 11-метровую точку

Они неидеальны. «Ломаем» лучшие клубы сезона единственным решением
Футбол | 07.05.2025, 11:54
Они неидеальны. «Ломаем» лучшие клубы сезона единственным решением
Они неидеальны. «Ломаем» лучшие клубы сезона единственным решением
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Футбол | 07.05.2025, 08:29
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Футбол | 07.05.2025, 18:06
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
06.05.2025, 14:31 1
Теннис
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 72
Футбол
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем