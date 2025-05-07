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  4. Тренер клуба УПЛ может возглавить европейскую команду. В ней есть украинцы
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 13:10 |
670
2

Тренер клуба УПЛ может возглавить европейскую команду. В ней есть украинцы

У Виталия Пономарева есть шанс сменить «Рух» на «Лехию»

07 мая 2025, 13:10 |
670
2
Тренер клуба УПЛ может возглавить европейскую команду. В ней есть украинцы
УПЛ. Виталий Пономарев

Гданьская «Лехия» интересуется главным тренером львовского «Руха» Виталием Пономаревым, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, руководство клуба удовлетворено игрой 5 украинских футболистов (Максим Хлань, Антон Царенко, Богдан Вьюнник, Богдан Сарнавский и Иван Желизко), поэтому планирует продолжать работать по украинскому направлению.

Интересно, что контракт Пономарева с «Рухом» действует до завершения нынешней кампании.

В этом сезоне «Лехия» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка в 31 матче.

Ранее сообщалось, что «Лехия» имеет финансовые трудности, но этот сезон точно доиграет до конца.

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Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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Gargantua81
есть слухи, что Рух возглавит Кобин, а Пономарев сам ищет работу
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0
Gargantua81
у них же вроде лицензию забрали
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