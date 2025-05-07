Тренер клуба УПЛ может возглавить европейскую команду. В ней есть украинцы
У Виталия Пономарева есть шанс сменить «Рух» на «Лехию»
Гданьская «Лехия» интересуется главным тренером львовского «Руха» Виталием Пономаревым, сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, руководство клуба удовлетворено игрой 5 украинских футболистов (Максим Хлань, Антон Царенко, Богдан Вьюнник, Богдан Сарнавский и Иван Желизко), поэтому планирует продолжать работать по украинскому направлению.
Интересно, что контракт Пономарева с «Рухом» действует до завершения нынешней кампании.
В этом сезоне «Лехия» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка в 31 матче.
Ранее сообщалось, что «Лехия» имеет финансовые трудности, но этот сезон точно доиграет до конца.
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