«Нам жаль». Щемящие слова воспитанника Барселоны после вылета из ЛЧ

Молодой левый защитник «Барселоны» Жерар Мартин обратился к болельщикам в социальной сети Instagram после вылета из Лиги чемпионов.

Каталонская команда в полуфинале не смогла пройти миланский «Интер». В первом матче была зафиксирована результативная ничья (3:3), а вот во второй встрече «Интер» в овертайме переиграл испанский коллектив – 4:3.

«Кулес, нам очень жаль, что за столько лет нам не удалось достичь желаемого. У меня есть только слова гордости за эту команду, мы были очень близки, мы отдали все силы, и это было что-то невозможное.

Есть вещи, которые не в наших руках, но нет другого выбора, кроме как поднять голову и двигаться вперед. Сейчас, как никогда, нужно объединиться для этой команды и для каждого из вас, кто сопровождает нас на этом пути.

Мы вернемся туда, куда этот клуб и эти болельщики заслуживают, и мы не остановимся, пока не добьемся этого! Горжусь больше, чем когда-либо! В победах и поражениях, да здравствует «Барса», – написал Жерар.