Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нам жаль». Щемящие слова воспитанника Барселоны после вылета из ЛЧ
Лига чемпионов
08 мая 2025, 14:59 | Обновлено 08 мая 2025, 15:01
111
0

«Нам жаль». Щемящие слова воспитанника Барселоны после вылета из ЛЧ

Жерар Мартин поделился эмоциями после матча с «Интером»

08 мая 2025, 14:59 | Обновлено 08 мая 2025, 15:01
111
0
«Нам жаль». Щемящие слова воспитанника Барселоны после вылета из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Мартин

Молодой левый защитник «Барселоны» Жерар Мартин обратился к болельщикам в социальной сети Instagram после вылета из Лиги чемпионов.

Каталонская команда в полуфинале не смогла пройти миланский «Интер». В первом матче была зафиксирована результативная ничья (3:3), а вот во второй встрече «Интер» в овертайме переиграл испанский коллектив – 4:3.

«Кулес, нам очень жаль, что за столько лет нам не удалось достичь желаемого. У меня есть только слова гордости за эту команду, мы были очень близки, мы отдали все силы, и это было что-то невозможное.

Есть вещи, которые не в наших руках, но нет другого выбора, кроме как поднять голову и двигаться вперед. Сейчас, как никогда, нужно объединиться для этой команды и для каждого из вас, кто сопровождает нас на этом пути.

Мы вернемся туда, куда этот клуб и эти болельщики заслуживают, и мы не остановимся, пока не добьемся этого! Горжусь больше, чем когда-либо! В победах и поражениях, да здравствует «Барса», – написал Жерар.

По теме:
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Жерар Мартин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Футбол | 07 мая 2025, 21:41 6
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин

Эмилиано Мартинес может перейти в «Фенербахче»

Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07 мая 2025, 22:20 3
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

«Волки» не заинтересованы в этом трансфере

Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Футбол | 08.05.2025, 08:55
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 20:17
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 08.05.2025, 14:36
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
06.05.2025, 10:45 2
Бокс
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 3
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 5
Футбол
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем