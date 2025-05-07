Экс-форвард Шахтера объяснил, почему Пушич провалился в этом сезоне УПЛ
Олег Матвеев заявил, что не может назвать боснийца плохим тренером
Бывший форвард донецкого «Шахтера» Олег Матвеев оценил тренерские способности нынешнего наставника «горняков» Марино Пушича. Олег заявил, что Марино не может назвать плохим тренером.
– Интересно, а Марино Пушич знает, что хуже, чем сейчас, «Шахтер» в итоговой турнирной таблице чемпионата был 29 лет назад?
– Это еще когда я играл (улыбается). Наверное, ему говорили об этом. Тренер должен знать историю тренируемой команды. Понятно, что все чемпионаты выиграть невозможно. Но, значит, ниже второго места команда не опускалась с 1996 года. Сейчас тяжело с этим смириться. Да, бывает «Динамо» сильнее, но чтобы еще и «Александрия» была выше...
– Какие, на ваш взгляд, ошибки допустил Марино Пушич?
– Мне сложно его судить, не находясь внутри коллектива, но, допустим, в Лиге чемпионов часто менялся состав, такие случаи были и в чемпионате. Трудно было определить основание. Такого, например, при Мирче Луческу не было. Артем Бондаренко то играет, то не играет, то же можно сказать и о Дмитрии Криськива.
Я не могу сказать, что Пушич – слабый тренер, значит что-то происходит с микроклиматом. Нельзя занимать третье место в таком чемпионате Украины. Тем более что «Шахтер» пролетает мимо Лиги чемпионов на предстоящий сезон.
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