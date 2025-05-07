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  4. Экс-форвард Шахтера объяснил, почему Пушич провалился в этом сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 15:36 | Обновлено 07 мая 2025, 16:05
1084
8

Экс-форвард Шахтера объяснил, почему Пушич провалился в этом сезоне УПЛ

Олег Матвеев заявил, что не может назвать боснийца плохим тренером

07 мая 2025, 15:36 | Обновлено 07 мая 2025, 16:05
1084
8
Экс-форвард Шахтера объяснил, почему Пушич провалился в этом сезоне УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушича

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Олег Матвеев оценил тренерские способности нынешнего наставника «горняков» Марино Пушича. Олег заявил, что Марино не может назвать плохим тренером.

– Интересно, а Марино Пушич знает, что хуже, чем сейчас, «Шахтер» в итоговой турнирной таблице чемпионата был 29 лет назад?

– Это еще когда я играл (улыбается). Наверное, ему говорили об этом. Тренер должен знать историю тренируемой команды. Понятно, что все чемпионаты выиграть невозможно. Но, значит, ниже второго места команда не опускалась с 1996 года. Сейчас тяжело с этим смириться. Да, бывает «Динамо» сильнее, но чтобы еще и «Александрия» была выше...

– Какие, на ваш взгляд, ошибки допустил Марино Пушич?

– Мне сложно его судить, не находясь внутри коллектива, но, допустим, в Лиге чемпионов часто менялся состав, такие случаи были и в чемпионате. Трудно было определить основание. Такого, например, при Мирче Луческу не было. Артем Бондаренко то играет, то не играет, то же можно сказать и о Дмитрии Криськива.

Я не могу сказать, что Пушич – слабый тренер, значит что-то происходит с микроклиматом. Нельзя занимать третье место в таком чемпионате Украины. Тем более что «Шахтер» пролетает мимо Лиги чемпионов на предстоящий сезон.

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Марино Пушич Олег Матвеев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Illusion Magical
Откуда провалился?   Он разве уже сезонов 5 в команде?)
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+1
AK.228
Марина просто мямля и соплежуй…. Аналитик Фейеноорда проиграл кучу игр именно тактически….  Смешно
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-1
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Перець
Та норм тренер-фізкультурник 
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-2
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