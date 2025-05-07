Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», не входит в планы киевского клуба.

По информации источника, наставник киевлян Александр Шовковский не видит будущего Диало в клубе даже в статусе игрока ротации. Летом Диало получит еще один шанс проявить себя на сборах, если он не убедит «сине-белых», то ему будут искать новый клуб, рассматривается также аренда с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Самба Диалло принял решение о смене сборной.