Украина. Премьер лига07 мая 2025, 19:17 |
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Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Для Самбы Диалло нет места в клубе
07 мая 2025, 19:17 |
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Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», не входит в планы киевского клуба.
По информации источника, наставник киевлян Александр Шовковский не видит будущего Диало в клубе даже в статусе игрока ротации. Летом Диало получит еще один шанс проявить себя на сборах, если он не убедит «сине-белых», то ему будут искать новый клуб, рассматривается также аренда с обязательным правом выкупа.
Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Самба Диалло принял решение о смене сборной.
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