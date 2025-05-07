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  4. Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 19:17 |
1528
0

Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо

Для Самбы Диалло нет места в клубе

07 мая 2025, 19:17 |
1528
0
Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
ФК Динамо. Самба Диалло

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», не входит в планы киевского клуба.

По информации источника, наставник киевлян Александр Шовковский не видит будущего Диало в клубе даже в статусе игрока ротации. Летом Диало получит еще один шанс проявить себя на сборах, если он не убедит «сине-белых», то ему будут искать новый клуб, рассматривается также аренда с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Самба Диалло принял решение о смене сборной.

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Самба Диалло Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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