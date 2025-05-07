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  4. Реал выбрал тренера на клубный чемпионат мира 2025 года
Клубный чемпионат мира
07 мая 2025, 19:54 |
2309
0

Реал выбрал тренера на клубный чемпионат мира 2025 года

Мадридцы хотят, чтобы команду возглавил Хаби Алонсо

07 мая 2025, 19:54 |
2309
0
Реал выбрал тренера на клубный чемпионат мира 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» решил разорвать отношения с главным тренером. Карло Анчелотти достиг договоренности с клубом о том, что после завершения сезона в Ла Лиге он покинет клуб.

Перед «Реалом» теперь стоит вопрос, кто будет тренировать команду на Клубном чемпионате мира 2025 года. По информации Cadena SER, «Реал» прилагает максимум усилий, чтобы быстро договориться с Хаби Алонсо. Мадридцы хотят, чтобы именно Хаби тренировал «сливочных» на клубном мундиале и не рассматривают вариант с временным тренером.

Клубный чемпион мира 2025 стартует 15 июня и пройдет на полях США.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хаби Алонсо назначение тренера клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Cadena Ser
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