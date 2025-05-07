Реал выбрал тренера на клубный чемпионат мира 2025 года

Мадридский «Реал» решил разорвать отношения с главным тренером. Карло Анчелотти достиг договоренности с клубом о том, что после завершения сезона в Ла Лиге он покинет клуб.

Перед «Реалом» теперь стоит вопрос, кто будет тренировать команду на Клубном чемпионате мира 2025 года. По информации Cadena SER, «Реал» прилагает максимум усилий, чтобы быстро договориться с Хаби Алонсо. Мадридцы хотят, чтобы именно Хаби тренировал «сливочных» на клубном мундиале и не рассматривают вариант с временным тренером.

Клубный чемпион мира 2025 стартует 15 июня и пройдет на полях США.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.