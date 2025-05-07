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Лига чемпионов
07 мая 2025, 14:43 | Обновлено 07 мая 2025, 14:46
926
1

Его гол не помог. Эмоциональное обращение игрока Барселоны после поражения

Эрик Гарсия расстроен результатом в матче с «Интером»

07 мая 2025, 14:43 | Обновлено 07 мая 2025, 14:46
926
1
Его гол не помог. Эмоциональное обращение игрока Барселоны после поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия в социальной сети Instagram проанализировал второй матч с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов, который состоялся на «Джузеппе Меацца» (первая игра – 3:3).

Хоть Гарсия и отметился забитым мячом, однако это не помогло каталонскому клубу оказаться в финале. Команды показали огненную ничью в основное время, но в овертайме «Интер» был сильнее – 4:3.

«Мы отдали все силы, но сегодня пройти дальше было невозможно. Горжусь командой и болельщиками! Мы вернемся в следующем году!», – написал Гарсия.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Эрик Гарсия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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GloryUkraine
Це не просто багато помилок у захисті, це їх величезна кількість.
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