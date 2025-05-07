Его гол не помог. Эмоциональное обращение игрока Барселоны после поражения

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия в социальной сети Instagram проанализировал второй матч с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов, который состоялся на «Джузеппе Меацца» (первая игра – 3:3).

Хоть Гарсия и отметился забитым мячом, однако это не помогло каталонскому клубу оказаться в финале. Команды показали огненную ничью в основное время, но в овертайме «Интер» был сильнее – 4:3.

«Мы отдали все силы, но сегодня пройти дальше было невозможно. Горжусь командой и болельщиками! Мы вернемся в следующем году!», – написал Гарсия.