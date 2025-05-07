Его гол не помог. Эмоциональное обращение игрока Барселоны после поражения
Эрик Гарсия расстроен результатом в матче с «Интером»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия в социальной сети Instagram проанализировал второй матч с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов, который состоялся на «Джузеппе Меацца» (первая игра – 3:3).
Хоть Гарсия и отметился забитым мячом, однако это не помогло каталонскому клубу оказаться в финале. Команды показали огненную ничью в основное время, но в овертайме «Интер» был сильнее – 4:3.
«Мы отдали все силы, но сегодня пройти дальше было невозможно. Горжусь командой и болельщиками! Мы вернемся в следующем году!», – написал Гарсия.
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